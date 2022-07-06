Суд отправил под арест первую фигурантку «дела питерских генералов МВД»

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом в среду, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Копьевой Елены до 5 сентября, — сообщил пресс-секретарь суда.

Собеседник «ВМ» также отметил, что в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде залога или запрета определенных действий было отказано.

В среду, 6 июля, стало известно, что трех высокопоставленных генералов Алексея Семенова, Сергея Умнова и Ивана Абакумова задержали. В ближайшее время им также изберут меру пресечения.

Подробнее о громком деле — в материале «ВМ».