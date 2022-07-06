Дело силовиков: в чем обвиняют руководящий состав МВД Санкт-Петербурга

Сергей Умнов, Алексей Семенов, Иван Абакумов / Фото: gov.spb.ru; Youtube / Gorod Plus; Youtube / Юра Войтов

В среду, 6 июля, стало известно, что начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова, а также экс-начальника местного главка МВД Сергея Умнова и экс-замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова задержали. В ближайшее время их доставят в московский суд для избрания меры пресечения. Следователи пришли к питерским генералам в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденного в 2020 году. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о громком деле на данный момент.

Команда Умнова

Генерал-лейтенант Умнов — действующий советник министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Семенов — тоже генерал-лейтенант и являлся ставленником Умнова. Свою должность в ГИБДД он занял при его руководстве.

Алексей Семенов, Сергей Умнов / Фото: Youtube / Gorod Plus; gov.spb.ru

Обыски в их домах и на рабочих местах прошли 5 июля. Также силовики побывали «в гостях» еще у одного лица из руководства местного МВД, вхожего в команду Умнова, — Ивана Абакумова, бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его задержали в Крыму, где он проживает последние несколько лет.

Его отстранили от должности еще в 2019 году из-за фальшивого больничного, который он предоставил, а сам в это время отправился на любимый полуостров и провел там три недели. После того как обман обнаружили, в отношении генерала возбудили уголовное дело, и вскрылось много подробностей.

Иван Абакумов / Фото: Youtube / Юра Войтов

Так, у экс-полицейского обнаружили яхту за 800 тысяч евро, несколько мотоциклов и квадроциклов. Кроме того, Абакумов обладал рядом квартир в центре Санкт-Петербурга и земельными участками в области, передает РЕН ТВ. Автомобили он тоже предпочитал из люкс-сегмента: разъезжал на внедорожнике Land Cruiser. Однако Абакумов не являлся непосредственным владельцем машины — она стояла на балансе Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

«Золотой» фонд

Именно с Фондом содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти и связано второе уголовное дело, которое было возбуждено в июне 2020 года и в рамках которого прошли обыски у силовиков. Выяснилось, что с 2016 по 2020 год высокопоставленные лица приобретали имущество для личного пользования на бюджетные средства, этими же деньгами оплачивались собственные мероприятия полицейских.

Примечательно, что основанный в 2008 году фонд был создан по инициативе генерального директора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко. В декабре 2018 года он был осужден на четыре года и семь месяцев колонии общего режима по делу о контрабанде элитного алкоголя. А 28 июня текущего года он стал фигурантом еще одного дела — о хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огареве. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима и назначили штраф в размере одного миллиона рублей.

Имеются основания предполагать, что за распределение финансов фонда отвечал Абакумов. Его непосредственным начальником на тот момент был Умнов, который привел в главк Семенова.

Всех троих задержали 6 июля. Первым стал Умнов, его уже доставили в московский изолятор временного содержания на Петровке, 38, и предъявили обвинение. Как передали его слова в ОНК, виновным он себя не признает.

Злоупотребление должностными полномочиями вменили и Абакумову с Семеновым. Они тоже вскоре будут доставлены в Москву.