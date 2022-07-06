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Помощника главы МВД РФ Сергея Умнова задержали за злоупотребление должностными полномочиями

Араз Салехов
Происшествия
Помощника главы МВД РФ Сергея Умнова задержали за злоупотребление должностными полномочиями
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сотрудники полиции задержали помощника главы МВД Сергея Умнова. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в ОНК Москвы.

— Умнов был задержан и доставлен в Москву. Он находится в ИВС на Петровке, 38. Генерал сказал наблюдателям, что ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя он не признает, — цитирует сообщение ТАСС.

Накануне сотрудники ФСБ провели обыски на рабочих местах и в домах у начальника ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова, а также у экс-начальника ГУ МВД Петербурга Сергея Умнова. Генерал-лейтенант Умнов — действующий советник министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Во вторник, 5 июля, в Московской области задержан проректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Уточняется, что его задержали на рабочем месте. Керефова обвиняют в торговле наркотиками: якобы он сбыл несколько килограммов «синтетики».

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