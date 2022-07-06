Экспонаты выставки о творчестве Кандинского вернули из Италии в Россию

Работа Василия Кандинского «Композиция VI». Собрание русского авангарда в Новой Третьяковке во многом создано при его участии / Фото: Кирилл Зыков / Агентство городских новостей «Москва»

Экспонаты с выставки «Василий Кандинский — от фигуративного искусства к абстрактному» вернули в Россию после выставки в городе Ровиго. Об этом в среду, 6 июля, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

— В Россию из Италии вернулись предметы с выставки, посвященной Василию Кандинскому, — написала она в своем Telegram-канале.

Суммарно на выставке было представлено 49 произведений из коллекций таких учреждений, как Государственный русский музея, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, а также нескольких других российских музеев и частной галереи KGallery в Петербурге.

Выставку проводили в Палаццо Роверелла с 26 февраля по 26 июня 2022 года.

Недавно стало известно, что в столичных центрах госуслуг прошло открытие 32-й выставки в рамках проекта «Москва — с заботой об истории» — «Истоки меценатства и благотворительности».

Данная выставка организована совместно с Главархивом. Экспозиция будет представлена в 29 центрах госуслуг. Так, 7 июля в 15:00 во флагманском офисе САО заместитель директора Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей прочитает лекцию «Москва благотворительная».