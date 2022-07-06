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Bloomberg: США и союзники обсудили предельную цену нефти из России

Антон Махов
Экономика
Bloomberg: США и союзники обсудили предельную цену нефти из России
Фото: Unsplash

США вместе с союзниками обсудили вопрос установки предельной цены на нефть из России в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Об этом в среду, 6 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что союзники изучают несколько способов ограничить доходы Москвы от нефти. При этом они пытаются минимизировать влияние данных мер на собственную экономику.

Диапазон обсуждаемых максимальных цен варьируется от того, что считается предельной себестоимостью производства в России. Еще одним фактором является стоимость нефти из России до начала операции на Украине.

Администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в 40 долларов излишне низким. Подобные меры, как уточняется, способны привести к резкому скачку цен на бензин в Америке, передает ТАСС.

6 июля цена нефти марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель, последний раз такая стоимость была зафиксирована 12 апреля. По состоянию на 17:17 по московскому времени стоимость Brent снижалась на 2,84 процента — до 99,85 доллара за баррель.

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