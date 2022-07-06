Дептранс рассказал о начале сборки легковых автомобилей на заводе «Москвич»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

​По решение мэра Москвы Сергея Собянина началась сборка новых современных легковых автомобилей на заводе «Москвич». Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов в среду, 6 июля.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина сохранен уникальный профессиональный трудовой коллектив завода «Москвич». Нам предстоит решить важную задачу, фактически с нуля разработать новый современный российский легковой автомобиль, который будет удобным и безопасным, — сказал руководитель ведомства.

По его словам, помимо разработки современного отечественного автотранспорта, перед специалистами также поставлена задача создать ряд производств неотъемлемых компонентов. Например, электрических двигателей, аккумуляторов, а также систем управления и безопасности.

Отмечается, что на начальном этапе пройдет крупноузловая сборка автомобилей с ДВС и электромобилей с компонентами из дружественных стран. При этом на финальном этапе электрические автомобили будут состоять полностью из отечественных компонентов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

6 июля Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля. Кроме того, стартуют работы по созданию собственной платформы электромобилей под названием «Москвич».