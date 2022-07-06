Около трех миллиардов рублей в год жертвуют в Москве на строительство храмов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Горожане и предприятия-спонсоры ежегодно жертвуют на возведение православных храмов в Москве до трех миллиардов рублей в год. Об этом в среду, 6 июля, сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин.

— Ежегодно спонсоры и москвичи жертвуют от 1,5 до 3 миллиардов рублей в рамках программы строительства православных храмов Москве в шаговой доступности, — сказал парламентарий.

Он также добавил, что стоимость строительства каменного храма варьируется от 50 миллионов до 850 миллионов рублей. Это зависит от вместимости проекта, инженерии, территории и материалов, используемых при строительстве.

При этом около 180 миллионов рублей было потрачено на возведение однокупольного храма на 400 человек в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и Всея Руси в Южном Тушине. Стоимость строительства храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове составляет около 850 миллионов рублей, передает ТАСС.

За последние десять лет в Москве в рамках «Программы — 200» ввели в эксплуатацию 97 храмовых комплексов, общая вместимость которых составляет 56,3 тысячи прихожан.