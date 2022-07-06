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Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица, 64А Карта всех событий

Пожар произошел в ангаре на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 6 июля.

По словам собеседника «ВМ», горел весь ангар напротив дома № 39 по Сельскохозяйственной улице. Площадь возгорания достигала 200 квадратных метров.

Видео: Telegram / Москвач. Новости Москвы

В результате инцидента частично обрушились стены и крыша здания. Сам пожар попал на видео — на кадрах видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся над местом возгорания.

Факт возгорания подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Позднее стало известно, что в 22:13 спасатели ликвидировали пожар.

4 июля произошел пожар в одной из квартир жилого дома по улице Грузинский Вал в центре столицы. Выяснилось, что возгорание случилось из-за оставленной на плите еды одним из жителей многоквартирного дома.

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