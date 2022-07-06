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Три трамвая задерживаются в районе Замоскворечья из-за ДТП на путях

Лейла Алиева
Происшествия
Три трамвая задерживаются в районе Замоскворечья из-за ДТП на путях
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

На пересечении Новокузнецкой улицы и Садового кольца задерживаются трамваи трех маршрутов из-за ДТП на путях. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 6 июля.

Уточняется, что инцидент произошел в районе станции метро «Павелецкая». В результате аварии задерживаются трамваи маршрутов № А, 3 и 39.

В связи с этим данные маршруты были временно изменены. Вскоре стало известно, что специалисты восстановили движение трамваев на пересечении Новокузнецкой улицы и Садового кольца, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

26 июня стало известно об изменении схемы движения транспорта на пересечении улиц Перерва и Белореченская. В частности, специалисты обустроили большее число полос для движения по улице Перерве в сторону улицы Верхние Поля. Аналогичные изменения были внесены и на участке Белореченской улицы, но уже при движении в сторону области.

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