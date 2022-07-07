В Москве ликвидировали более 30 мест навалов мусора в 2022 году

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Во время проведения Экологического марафона с 18 апреля по 30 июня 2022 года, который был объявлен прокуратурой Москвы вместе с департаментом природопользования и охраны окружающей среды были достигнуты значительные результаты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Всего от москвичей за указанный период поступило 31 обращение по факту складирования отходов. Из них более 70 процентов ликвидировано незамедлительно. По каждому факту, поступающему на горячую линию обращений граждан, инспекторы выезжают на место и проводят обследование территории. А также направляют обращения балансодержателям о необходимости организации работ по ликвидации навалов и запросы в ОМВД с целью установления виновных лиц.

В 2022 года в столице был ликвидирован 31 случай навалов мусора на территории города. Четыре несанкционированных навала ликвидировали в конце мая в Троицком и Новомосковском административных округах: в поселениях Внуковское, Краснопахорское, Рязановское и Московский.

В подмосковной акции «Чистый берег» в этом году смогут принять участие около десяти тысяч человек. Экологическая акция будет проходить с 1 июля по 19 августа на территории Московской области.