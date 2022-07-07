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Миронов призвал проверить Сабурова в СК из-за его матов в адрес Собчак

Юлия Курганова
Общество
Миронов призвал проверить Сабурова в СК из-за его матов в адрес Собчак
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Политик Сергей Миронов прокомментировал выступление комика Нурлана Сабурова, где он срывается матом на журналистку Ксению Собчак. Миронов рекомендовал Следственному комитету проверить слова юмориста.

— Мужчина не должен оскорблять и унижать женщину ни при каких обстоятельствах. Так меня воспитали! Но кого воспитывают сейчас? — возмутился он в соцсети во ВКонтакте.

Политик заметил, что к Собчак можно относиться по-разному, можно ее не любить, но оскорблять прилюдно — не позволительно никому, к тому же с использованием ненормативной лексики.

— Следственный комитет должен тщательно понаблюдать и проверить выступления комика Сабурова. Если есть нарушения закона — карать по всей строгости. Хватит уже этих вольностей! — призвал Миронов.

В июне нумеролог Фарида Красавкина заявила о скором разводе Ксении Собчак. Когда журналистка только собиралась выйти замуж за режиссера Константина Богомолова, многие не верили в успех этого союза. И хотя осенью супруги отметят уже третью годовщину бракосочетания, однако в прессе по-прежнему регулярно появляются слухи о грядущем разрыве звездной пары.

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