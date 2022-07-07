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Движение по Новоданиловскому проезду перекрыто из-за возгорания в здании

Юлия Курганова
Происшествия
Движение по Новоданиловскому проезду перекрыто из-за возгорания в здании
Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новоданиловский проезд Карта всех событий

Движение транспорта по Новоданиловскому проезду и Новоданиловской набережной перекрыли в обе стороны из-за возгорания в здании. Об этом сообщили в четверг ночью, 7 июля, в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время на месте работают оперативные городские службы.

— Просим автомобилистов выбирать пути объезда, — написано в сообщении в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что для временного размещения и обогрева жителей к месту пожара направили два автобуса.

7 июля пожар произошел на складе на юге столицы, в Донском районе. По словам собеседника «ВМ», склад располагается в Новоданиловском проезде, 2, корпус 2. Пожару присвоен второй ранг.

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