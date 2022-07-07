«Настоящее парное молоко!»: синоптик рассказал о температуре воды в реках Москвы 

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Температура воды в реках и водоемах в столице прогрелась до плюс 23-25 градусов, в Черном море вода прохладнее. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Температура воды на курортах сейчас очень комфортная, хотя это и не сравнится с Москвой. На севере столицы вода прогрелась до 22-23 градусов, а в черте города — до 24-25 градусов. Настоящее парное молоко! Она будет такой супертеплой в ближайшие дни, включая выходные, — рассказал он.

Он отметил, что в Феодосии, Алуште и Евпатории море прогрелось до плюс 22 градусов, в Туапсе, Сочи, Анапе, Ялте и Геленджике — до 23 градусов тепла, передает ТАСС.

Москвичей призвали соблюдать правила безопасности на водоемах. Несколько человек ежедневно спасают на водоемах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в среду, 6 июля.