Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Склад с лакокрасочными изделиями загорелся на северо-западе Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Склад с лакокрасочными изделиями загорелся на северо-западе Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Свободы, 35с14 Карта всех событий

Склад загорелся на северо-западе столицы, в районе Южное Тушино. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 7 июля.

Пожар произошел на улице Свободы, 35, строение 14.

— Открытое горение на первом этаже ликвидировано, тепловизором проверяют второй этаж, — уточнил собеседник «ВМ».

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Происходило загорание лакокрасочных изделий, складируемой продукции и строительного мусора.

Склад загорелся на юге Москвы на площади 200 квадратных метров. Он располагается в Новоданиловском проезде, 2, корпус 2. Пожару присвоен второй ранг.

склады Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Панцер» капут

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Все мнения
О проекте