Склад с лакокрасочными изделиями загорелся на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Свободы, 35с14 Карта всех событий

Склад загорелся на северо-западе столицы, в районе Южное Тушино. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 7 июля.

Пожар произошел на улице Свободы, 35, строение 14.

— Открытое горение на первом этаже ликвидировано, тепловизором проверяют второй этаж, — уточнил собеседник «ВМ».

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Происходило загорание лакокрасочных изделий, складируемой продукции и строительного мусора.

Склад загорелся на юге Москвы на площади 200 квадратных метров. Он располагается в Новоданиловском проезде, 2, корпус 2. Пожару присвоен второй ранг.