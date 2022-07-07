Москвичам рассказали о работе социальных работников ТиНАО

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Сотрудники социальных служб Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) помогают горожанам вскопать грядки, растопить печь и опознать злоумышленника. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 7 июля.

— Соцработник — универсальный специалист. Здесь нужно не просто знать свое дело, а постоянно расширять кругозор, учиться новому и адаптироваться к современным технологиям. По новым стандартам социального обслуживания мы часто обращаемся к дистанционным сервисам, — рассказала сотрудница центра соцобслуживания «Щербинский» Наталья Арцебашева.

Отмечается, что у работников социальной сфера на надомном обслуживании находятся 1,3 тысячи человек. Многие из них живут частных домах. В связи с этим, в обязанности специалистов входят самые разные задачи: зимой помочь расчистить дорожки от снега, а летом привести в порядок рассаду.

Рабочий день соцработника начинается с телефонных звонков. Они узнают у москвичей, какая помощь им необходима и составляют график. В течение дня они навещают подопечных и выполняют их просьбы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что туристический сервис Russpass подготовил новые экскурсии к юбилею ТиНАО. Все десять маршрутов по ТиНАО подойдут как для индивидуальной прогулки, так и для путешествия с семьей.