Газопровод реконструируют в Савеловском районе Москвы

Фото: Пресс-служба Мосгаза

Россия, Москва, Северный административный округ, Савёловский район Карта всех событий

Специалисты АО «Мосгаз» проведут работы по замене стальных труб газопровода в Савеловском районе на изделия из полиэтилена. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 7 июля.

Уточняется, что реконструкция будет проходить на участке от 2-й Квесисской до Полтавской улицы. Общая протяженность работ составит 2,4 километра. Основная трасса газопровода проходит под проезжей частью. В ходе работ специалисты установят дополнительный шаровой кран. Он нужен для быстрого перекрытия газа в случае необходимости.

Отмечается, что замена труб будет проводиться без отключения потребителей от подачи газа. Новые изделия позволят увеличить объем подачи газа и срок их эксплуатации. Закончить работы планируется во втором квартале 2023 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что специалисты в столичном районе Ново-Переделкино реконструировали 2,3 километра газопроводов низкого давления. Особое внимание уделялось поиску оптимальных решений в проектировании, так как газопроводы пролегают в плотной застройке вблизи жилых участков.