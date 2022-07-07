Два завода по производству электроники откроются в технополисе «Москва»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» появятся еще два новых производства электроники до конца этого года. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— До конца года их планируют ввести в эксплуатацию компании-резиденты, работающие в сфере микроэлектроники и оптики. Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 1,3 миллиарда рублей. Там смогут работать почти 300 человек, — сказал он.

Одна из компаний займется разработкой и производством высокоточных измерительных приборов и систем. Другая — производством и монтажом электронных модулей и печатных плат.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что компания по производству плат создаст 90 рабочих мест в городе. Всего в ОЭЗ смогут работать почти 200 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в прошлом году 15 резидентов особой экономической зоны технополиса «Москва» увеличили объем своего производства более чем в два раза. Так, у девяти предприятий показатель вырос в два–три раза. У шести остальных — в четыре и более раз.