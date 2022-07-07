Дом на 356 квартир построят в Ивановском районе столицы по программе реновации

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Ивановское, квартал 40-52 Карта всех событий

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома в Восточном административном округе (ВАО) в рамках программы реновации. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил руководитель ведомства Игорь Войстратенко.

— В районе Ивановское построят современный дом на 356 квартир, состоящий из пяти секций, объединенных подземной автостоянкой. Проект предполагает благоустройство и озеленение прилегающей территории, — сказал он.

Общая площадь новостройки составит около 39 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, в здании будет 64 однокомнатные, 248 двухкомнатных и 44 трехкомнатные квартиры. Из них пять оборудуют для маломобильных горожан.

Фасады дома выполнят из керамогранита и фактурной плитки под кирпич. Специалисты оборудуют безбарьерную среду на прилегающей территории, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что два жилых дома, построенных по программе реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Зюзино. В обеих постройках первые этажи займут объекты социальной инфраструктуры.