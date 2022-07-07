В Госдуме предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в жару

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в четверг, 7 июля, направил письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко с предложением ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных зонах и парках в летний период.

По словам Хамзаева, сочетание алкоголя и жаркой погоды может привести к появлению значительных проблем со здоровьем граждан. Кроме того, пьяные люди в местах отдыха вызывают недовольство общественности и становятся причиной «криминогенных ситуаций».

Депутат пояснил, что в местах отдыха россиян в жаркую погоду часто работают заведения общепита, которые предлагают клиентам алкоголь, в том числе крепкий.

— В связи с этим прошу вас поддержать целесообразность введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков с содержанием спирта 20 процентов и более заведениями общественного питания, расположенными в парковых и прибрежных зонах отдыха, в летнее время, — цитирует документ RT.

Действие крепкого алкоголя оказывает стремительное и токсичное влияние на организм человека. Опьянение происходит практически незамедлительно. По проведенным исследованиям народов Дальнего Востока, которые употребляли крепкий алкоголь в минимальных количествах, помутнение рассудка наступало сразу. Об этом рассказал психиатр-нарколог Евгений Брюн.