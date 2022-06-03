Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Помутнение рассудка»: нарколог Брюн сообщил о вреде горячего алкоголя для организма

Иссалина Аюпова
Общество
«Помутнение рассудка»: нарколог Брюн сообщил о вреде горячего алкоголя для организма
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Действие горячего алкоголя оказывает стремительное и токсичное влияние на организм человека. Опьянение происходит практически незамедлительно. По проведенным исследованиям народов Дальнего Востока, которые употребляли горячий алкоголь в минимальных количествах, помутнение рассудка наступало сразу. Об этом рассказал психиатр-нарколог Евгений Брюн в беседе с РИА Новости.

— Пили очень маленькими наперстками очень горячий алкоголь. Он быстро всасывался, практически в ротовой полости. Опьянение наступало бурно — как такой рауш-наркоз, если говорить медицинскими терминами, ударный наркоз, — говорит Брюн.

Отмечается, что употребление теплого вина, температура которого составляет не выше 36 градусов, будет оказывать одинаковое влияние на организм человека, что и холодное. Правда, ждать пользы от увлечения подобными напитками нет смысла. В их составе содержится этанол, который создает нагрузку для работы печени и сердечно-сосудистой системы.

Если отдавать предпочтение согревающим напиткам, то лучше остановить свой выбор на белом вине с лимоном. По мнению эксперта, напиток способствует утолению жажды.

Ранее сообщалось какие алкогольные напитки оказывают наименьший вред для организма человека в жаркую погоду.

Медицина Алкоголь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Сохраняем статус зеленого города

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Все мнения
О проекте