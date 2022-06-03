«Помутнение рассудка»: нарколог Брюн сообщил о вреде горячего алкоголя для организма

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Действие горячего алкоголя оказывает стремительное и токсичное влияние на организм человека. Опьянение происходит практически незамедлительно. По проведенным исследованиям народов Дальнего Востока, которые употребляли горячий алкоголь в минимальных количествах, помутнение рассудка наступало сразу. Об этом рассказал психиатр-нарколог Евгений Брюн в беседе с РИА Новости.

— Пили очень маленькими наперстками очень горячий алкоголь. Он быстро всасывался, практически в ротовой полости. Опьянение наступало бурно — как такой рауш-наркоз, если говорить медицинскими терминами, ударный наркоз, — говорит Брюн.

Отмечается, что употребление теплого вина, температура которого составляет не выше 36 градусов, будет оказывать одинаковое влияние на организм человека, что и холодное. Правда, ждать пользы от увлечения подобными напитками нет смысла. В их составе содержится этанол, который создает нагрузку для работы печени и сердечно-сосудистой системы.

Если отдавать предпочтение согревающим напиткам, то лучше остановить свой выбор на белом вине с лимоном. По мнению эксперта, напиток способствует утолению жажды.

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