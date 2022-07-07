Столичные врачи обновят знания по неврологии, инфекционным болезням, эндокринологии и урологии

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В июле этого года врачи общей практики пройдут обучение на базе новых модулей кадрового центра департамента здравоохранения столицы. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Москве продолжается обучение врачей общей практики в рамках масштабной образовательной программы повышения квалификации. На сегодняшний день по этой специальности в столице работает около трех тысяч человек, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что обучение пройдет по четырем модулям: неврология, инфекционные заболевания, эндокринология и урология. Каждый модуль будет длиться 18 академических часов. Всего же обучение продлится четыре месяца, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 июня стало известно, что искусственный интеллект, созданный в столице, научился определять с помощью компьютерной томографии еще одну патологию легких — гидроторакс. Таким образом, умные алгоритмы распознают патологии уже по десяти направлениям исследований.