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Bloomberg: Стратегия Путина позволила избежать спада в экономике

Георгий Соланович
В мире
Bloomberg: Стратегия Путина позволила избежать спада в экономике
Фото: Администрация президента РФ

Стратегия, выбранная президентом России Владимиром Путиным, позволила государству избежать сильного спада в экономике из-за санкций Запада. Об этом сообщило издание Bloomberg.

В материале отмечается, что значительную роль в противодействии ограничительным мерам сыграл экспорт нефти, который обеспечил России высокую прибыль.

— Москва смогла избежать масштабной рецессии благодаря предпринятым мерам по стабилизации рубля и значительным поступлениям от экспортных поставок, — пишет Bloomberg.

В издании добавили, что, по всей видимости, обещания Запада обрушить экономику РФ не будут выполнены, при этом США и Европу из-за санкций ожидают экономические и политические проблемы, передает РИА Новости.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение санкций в отношении России не привело к падению экономики страны и напряжению в социально-экономической сфере. Мэр добавил, что, согласно микроэкономическим показателям, регионы смогли выстоять. При этом он выразил уверенность, что ситуация останется стабильной.

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