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Курбан‑байрам отметят на 55 площадках в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Курбан‑байрам отметят на 55 площадках в Подмосковье
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Празднование исламского праздника Курбан-байрам на территории Московской области состоится на 55 площадках, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

Так, в Щелкове праздничные мероприятия состоятся в мечети на улице Советской. В них примут участие около 10 тысяч верующих. В Подольске Курбан-байрам отметят в молельном доме на Домодедовском шоссе и на стадионе «Весна». Ожидаемая посещаемость составить 10 000 человек и 5000 человек соответственно.

Чтобы провести обряды жертвоприношения в рамках праздника, на территории Московской области подготовят одиннадцать специальных мест в восьми городских округах.

Курбан-байрам будет отмечаться с 9 по 11 июля. Праздник посвящен окончанию хаджа — паломничества в Мекку и ее окрестности.

В связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрам 9 июля будет перекрыто движение на ряде улиц Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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