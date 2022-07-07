Сергунина: Экспортеры Москвы представят свою продукцию байерам из дружественных государств

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные предприниматели смогут представить свою продукцию в дружественных странах в рамках бизнес-миссий, которые проводит Московский экспортный центр (МЭЦ). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 7 июля.

— На этот год запланировано пять бизнес-миссий. Встречи с потенциальными партнерами и байерами пройдут в дружественных государствах — странах СНГ, Персидского залива и Северной Африки. Представить свои товары и услуги зарубежным заказчикам смогут IT-компании, производители пищевой продукции, косметики, электроники и электротехники, строительные и химические предприятия, — сказала представитель мэрии.

Многоотраслевая бизнес-миссия, как уточняется, стартует 31 августа в Узбекистане. При этом с 7 по 9 сентября в рамках выставки KazBuild в Казахстане пройдут переговоры с потенциальными импортерами товаров московских строительных компаний.

Кроме того, в октябре в ОАЭ состоятся встречи с заинтересованными байерами. Их со своей продукцией и инновационными решениями познакомят медицинские, фармацевтические и IT-предприятия, а также бизнесмены, занимающиеся электроникой и пищевой промышленностью.

С 9 по 12 ноября в Белоруссии пройдет бизнес-миссия в рамках выставки «Интерстиль-2022», а в декабре — переговоры с партнерами в Египте для производителей косметики. Принять участие в них смогут малые и средние московские компании и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы не менее полугода назад.

Образовательный проект «Стартап-школа МБМ» открывает онлайн-курс для тех, кто интересуется ресторанным бизнесом. Он включает в себя пять вебинаров, которые пройдут с 4 по 8 июля, для участия необходимо пройти регистрацию.