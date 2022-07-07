Андрей Бочкарев: Инженерные системы станции БКЛ «Варшавская» обновлены более чем наполовину

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Варшавская Карта всех событий

Работы по замене инженерного оборудования на станции «Варшавская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро выполнены на 60 процентов. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Объем выполняемых работ включает в себя демонтаж кабельных конструкций, замену оборудования понизительной подстанции и модернизацию устаревших инженерных систем, — сказал он.

Заммэра добавил, что в ходе работ будет установлено новое современное оборудование. Оно позволит обеспечить комфортное и безопасное функционирование станции. Кроме того, в ходе реконструкции специалисты обновили системы противопожарной защиты и заново смонтировали вентиляцию вестибюля.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на станции также проводятся архитектурно-отделочные работы. На данный момент завершена укладка гранита и мрамора. Специалисты продолжают отделку входных вестибюлей.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты начали пусконаладочные работы на всех восьми эскалаторах строящейся станции северо-восточного участка БКЛ метро «Марьина Роща». По его словам, станция возводится на глубине порядка 70 метров.