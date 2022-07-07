Андрей Бочкарев: Инженерные системы станции БКЛ «Варшавская» обновлены более чем наполовину
Работы по замене инженерного оборудования на станции «Варшавская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро выполнены на 60 процентов. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Объем выполняемых работ включает в себя демонтаж кабельных конструкций, замену оборудования понизительной подстанции и модернизацию устаревших инженерных систем, — сказал он.
Заммэра добавил, что в ходе работ будет установлено новое современное оборудование. Оно позволит обеспечить комфортное и безопасное функционирование станции. Кроме того, в ходе реконструкции специалисты обновили системы противопожарной защиты и заново смонтировали вентиляцию вестибюля.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на станции также проводятся архитектурно-отделочные работы. На данный момент завершена укладка гранита и мрамора. Специалисты продолжают отделку входных вестибюлей.
До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты начали пусконаладочные работы на всех восьми эскалаторах строящейся станции северо-восточного участка БКЛ метро «Марьина Роща». По его словам, станция возводится на глубине порядка 70 метров.