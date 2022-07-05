Андрей Бочкарев: На станции «Марьина Роща» БКЛ началась пусконаладка самого длинного в метро эскалатора

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Специалисты начали пусконаладочные работы на всех восьми эскалаторах строящейся станции северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Марьина Роща». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 5 июля.

— В первую очередь начнется пусконаладка соединяющих вестибюль с платформенным участком четырех 130-метровых эскалаторов — самых длинных в Московском метрополитене. Будет также производиться очистка направляющих ступеней и цепей, — отметил Бочкарев.

По его словам, «Марьина Роща» возводится на глубине порядка 70 метров. На данный момент рабочие завершают монтаж водозащитных зонтов на потолке наклонного хода. В планах специалистов — провести пусконаладку четырех 30-метровых эскалаторов в зоне пересадки на действующую станцию Люблинско-Дмитровской линии.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на станции БКЛ завершены монолитные работы, сейчас ведется архитектурная отделка платформы, монтаж мраморных панелей на стенах, подготовка к покраске путевых стен, монтаж инженерных систем и раскладка кабельно-проводниковой продукции. Кравцов подчеркнул, что на базе станции БКЛ будет создан транспортно-пересадочный узел (ТПУ), в который войдут станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) и станция Люблинско-Дмитровской линии.

До этого сообщалось, что специалисты завершили работу по благоустройству территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Марьина Роща» почти на 50 процентов.