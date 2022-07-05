Андрей Бочкарев рассказал о ходе благоустройства ТПУ «Марьина Роща»

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Специалисты завершили работу по благоустройству территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Марьина Роща» почти на 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 5 июля.

— Около наземного вестибюля строящейся станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро, на базе которой возводится ТПУ, создается комфортная для пассажиров среда. Основным элементом оформления благоустройства станут газоны овальной формы большого размера, между которыми планируется уложить гранитные дорожки, ведущие от метро к остановкам наземного общественного транспорта, жилой и административно-деловой застройке, — отметил Бочкарев.

По его словам, сама станция БКЛ находится в высокой стадии готовности. На данный момент специалисты ведут пусконаладочные работы, монтаж инженерных систем и архитектурную отделку.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что благоустройство ТПУ «Марьина Роща» охватит территорию в 1,4 гектара. В рамках работ улицы возле станции украсят гранитом, разобьют газоны, а также высадят деревья и кустарники. Помимо этого, вдоль Шереметьевского путепровода создадут парковку на 100 машиномест, а саму проезжую часть улицы от Шереметьевского путепровода до 5-го проезда Марьиной Рощи расширят.

Работы по благоустройству территории стартовали возле станции МЦД-4 Внуково в ТиНАО. Так, в границы работ включены участок Внуковского шоссе между домами № 25–41 от улицы Писательские Дачи до реконструируемой автодороги между Минским и Боровским шоссе, внутренний проезд к жилой застройке.