Более 130 тысяч адресов зарегистрировали в Москве с начала года

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С начала этого года в адресный реестр столицы внесли данные о 130 тысячах объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 7 июля.

— Из них 74,5 тысячи адресов присвоено квартирам и нежилым помещениям, 28 тысяч — машино-местам, 26,7 тысячи — земельным участкам, 3,5 тысячи — объектам капитального строительства. В целом на данный момент в московском адресном реестре содержится 5,8 миллиона адресов, — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что с начала года были подготовлены документы об аннулировании 3,9 тысячи адресов. Подобная мера необходима в случае снятия объекта с кадастрового учета, недвижимость больше не существует или ей дали новый адрес, передает официальный сайт мэра Москвы.

2 июля стало известно, что физические лица могут зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости на всей территории России в любом столичном центре госуслуг. Раньше это можно было сделать только во Дворце госуслуг на ВДНХ и в центре госуслуг по работе с крупными застройщиками и госструктурами.