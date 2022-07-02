В центрах госуслуг появилась возможность регистрировать недвижимость по всей России

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Физические лица могут зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости на всей территории России в любом столичном центре госуслуг. Раньше это можно было сделать только во Дворце госуслуг на ВДНХ и в центре госуслуг по работе с крупными застройщиками и госструктурами, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 2 июля.

— Теперь в любом столичном центре госуслуг горожане могут подать заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении объектов, находящихся в любом субъекте Российской Федерации... Для юридических лиц оформление услуги теперь доступно в двух офисах «Мои документы», — добавила заместитель директора по развитию государственных услуг офисов «Мои документы» Татьяна Порецкова.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что физическим лицам для оформления права собственности предварительная регистрация на сайте mos.ru не требуется.

Юрлица и ИП могут зарегистрировать недвижимость в центре госуслуг в проезде Завода «Серп и Молот», однако для этого необходимо оформить предварительную запись на mos.ru.

До этого в России с 1 июля упростили порядок регистрации по месту жительства и пребывания. Теперь зарегистрироваться можно в любом органе регионального учета в пределах муниципального района, городского округа на выбор гражданина.