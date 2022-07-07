Врач рассказала, как правильно есть овсянку, чтобы снизить холестерин

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Как правильно есть овсянку, чтобы снизить уровень холестерина на 8–20 процентов, рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Врач пояснила что около 80 процентов всего холестерина вырабатывается в самом организме человека. Остальные 20 процентов человек получает вместе с пищей.

— И как раз эту цифру можно легко скорректировать. В этом могут помочь грубые овсяные хлопья — их рекомендуется есть по утрам, но не в вареном виде. Достаточно просто залить остуженной кипяченой водой за полчаса до еды, — пояснила она.

Запаривать овсянку можно и с вечера. В хлопья можно добавить чайную ложку изюма, фундука или чернослива.

Врач пояснила, что в волокнах овса содержится важнейший элемент для снижения уровня вредного холестерина — бета-глюкан, передает Царьград.

Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала о том, какие продукты нужно включить в рацион, кроме овсянки, для снижения уровня холестерина. Эксперт предложила обогатить свое меню красной рыбой, бурым рисом, орехами и маслами.