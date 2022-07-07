Врач рассказала, как правильно есть овсянку, чтобы снизить холестерин
Как правильно есть овсянку, чтобы снизить уровень холестерина на 8–20 процентов, рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
Врач пояснила что около 80 процентов всего холестерина вырабатывается в самом организме человека. Остальные 20 процентов человек получает вместе с пищей.
— И как раз эту цифру можно легко скорректировать. В этом могут помочь грубые овсяные хлопья — их рекомендуется есть по утрам, но не в вареном виде. Достаточно просто залить остуженной кипяченой водой за полчаса до еды, — пояснила она.
Запаривать овсянку можно и с вечера. В хлопья можно добавить чайную ложку изюма, фундука или чернослива.
Врач пояснила, что в волокнах овса содержится важнейший элемент для снижения уровня вредного холестерина — бета-глюкан, передает Царьград.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала о том, какие продукты нужно включить в рацион, кроме овсянки, для снижения уровня холестерина. Эксперт предложила обогатить свое меню красной рыбой, бурым рисом, орехами и маслами.