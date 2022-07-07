Стилисты дали советы, как выбрать стильную и удобную обувь для пляжа

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Стилисты рассказали, какую обувь стоит выбрать для посещения пляжа.

Так, в последние годы особенно популярна пляжная обувь из текстиля, резины или рафии.

Стилист Екатерина Богданова советует обратить внимание на льняные плетеные сандалии: они отлично передают текстуру ткани и хорошо выглядят в сочетании с грубым текстилем вроде джинсов и джинсовых шорт. Также популярна обувь с веревочными ремешками — это не только стильно, но и максимально удобно для того, чтобы ходить загорать.

Стилист Ольга Денега добавила, что еще один хит последних лет — сандалии или шлепанцы из резиновых материалов. Многие выбирают такую обувь из-за ее универсальности и простоты ухода. Кроме того, в шлепанцах или сандалиях удобно заходить по каменистому дну, передает МИР 24.

Людям необходимо избегать плохо «дышащей» обуви, в частности, не носить подолгу резиновые сапоги на дачном участке. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.