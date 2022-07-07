Ефимов: Половину арендуемой у города недвижимости занимает малый и средний бизнес

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Столица в настоящее время сдает в аренду около семи тысяч объектов, почти половину из которых занимают представители малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в четверг, 7 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На данный момент малый и средний бизнес арендует у города свыше трех тысяч помещений площадью более 550 тысяч квадратных метров. Таким образом, почти половина недвижимости, которую сдает столица, приходится на субъекты МСП, — сказал заммэра.

Он уточнил, что представители МСП на открытых торгах могут арендовать городские объекты на десять лет. Начальная ставка для них составит тысячу рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и пять тысяч рублей за квадратный метр в год — для наземных.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что представители малого бизнеса могут арендовать нежилые помещения площадью до 300 квадратных метров по договорам, срок которых не истек, без проведения торгов по ставке пять тысяч рублей за квадратный метр в год.

Представители МСП, которые ведут социально значимую деятельность, имеют право взять в аренду помещения различной площади по ставке 3,8 тысячи рублей за квадратный метр в год, которая устанавливается межведомственной комиссией.

В мае представители МСП выкупили у Москвы 22 нежилых помещения. Предприниматели приобрели коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене, которую определили независимые оценщики. Общая площадь объектов составила 4,2 тысячи квадратных метров.