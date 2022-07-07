Скончался народный артист России Михаил Каплан

Фото: Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского / Wikimedia Commons

Народный артист России Михаил Каплан умер в возрасте 89 лет. Он не дожил до юбилея всего месяц. Его должны были отмечать 29 августа. Об этом в четверг, 7 июля, рассказали на официальном сайте Пензенского областного драматического театра.

Артист умер из-за тяжелой болезни. Последние годы он проходил курс лечения в Израиле.

В Пензенском театре Каплан выступал более 40 лет. Здесь он исполнил около 70 ролей.

Актер играл Сарафанова в «Старшем сыне» А. Вампилова, Счастливцева в «Лесе» А. Островского, Бургомистра в «Драконе» Е. Шварца, Менаше в «Саде» Й. Бар-Йосефа, Князя в «Хануме» А. Цагарели, Тамбовского в «Божьих одуванчиках» А. Иванова, Фирса в «Вишневом саде» А. Чехова.

Также артист играл в театрах Ставрополя, Петрозаводска и Читы. Он исполнял роль Тевье-молочника в «Поминальной молитве» на протяжении почти десяти лет.

Каплан также известен по театральной роли Новосельцева в «Сослуживцах» и Бегемота в «Мастере и Маргарите».

Каплан долгое время занимался педагогической деятельностью. В 1970-х годах он преподавал сценическую речь и сценическое движение на театральном отделении Пензенского культурно-просветительного училища. С 2008 по 2012 год вел занятия на театральном отделении Пензенского колледжа культуры и искусств.