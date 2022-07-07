Токаев заявил о необходимости наладить продажу нефти в обход России

Фото: Администрация президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг, 7 июля, заявил о необходимости диверсификации поставок нефтяной продукции из республики.

— Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «Казмунайгазу» (национальная нефтегазовая компания — прим. «ВМ») проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с (АО — прим. «ВМ») «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь, — цитирует Токаева ТАСС.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Казахстан находятся в постоянном контакте, со стороны Нур-Султана не было принято никаких мер по поддержке санкций против РФ. Так Песков прокомментировал сообщения о том, что Министерство финансов Казахстана разработало проект правил учета товаров, который подразумевает возможность отказа в разрешении на экспорт в Россию санкционной продукции.

По словам официального представителя Кремля, Москва не рассматривает этот проект как присоединение к санкциям. Кроме того, Россия и Казахстан намерены и дальше наращивать взаимодействие.