В столичном киноклубе «Поклонка» пройдут четыре бесплатных показа

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Кинотеатр «Поклонка» в ЗАО при Музее Победы проведет в июле четыре бесплатных кинопоказа отечественных мультипликационных и художественных фильмов, куда могут прийти все желающие по предварительной регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы в четверг, 7 июля.

Так, 7 июля зрители смогу посмотреть российский мультипликационный фильм «Суворов: Великое путешествие». В историческом анимационном жанре москвичи узнают историю юноши по имени Гриша, который принимает участие в судьбоносных событиях в период Швейцарского похода.

Помимо этого, 14 июля пройдет показ мультфильма «Коати. Легенда джунглей». Во время просмотра зрители смогут совместно с главными героями принять участие в приключениях храброго и милого зверька Коати.

Также 21 июля на экране кинозала «Жуков» будут транслировать советский мультфильм «Тайна третьей планеты». Картина рассказывает о приключениях девочки Алисы и ее близких и друзей.

28 июля посетители увидят отечественную комедию «Молодой человек». Главный герой Ваня Ревзин в свои тридцать лет оказался в сложной ситуации: развод, ипотека, увольнение с работы.

Как уточняется в пресс-службе, перед каждым бесплатным показом зрителей ждет встреча с бессменным ведущим киноклуба, где гости смогут узнать об истории создания кинолент, судьбах актеров и режиссеров. Все показы будут начинаться в 16:00.

В Музее Победы 5 июля открылась выставка «Подвиг учителя на фронте и в тылу». Она рассказывает историю московского учительства от Российской империи до современной РФ. Экспозицию посвятили 150-летию Московского педагогического государственного университета