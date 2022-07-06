Музей Победы пригласил москвичей на выставку об истории учительства

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы во вторник, 5 июля, открылась выставка «Подвиг учителя на фронте и в тылу». Она расскажет историю московского учительства от Российской империи до современной РФ. Экспозицию посвятили 150-летию Московского педагогического государственного университета. Об этом сообщила пресс-служба музея.

На экспозиции представили десятки уникальных экспонатов. Документы, фото, подлинные учебные предметы и пособия, личные вещи учителей и учеников показывают эволюцию педагогического образования.

Посетители музея узнают о деятельности созданных в 1872 году Московских высших женских курсов, с которых и началась история МПГУ. Это было первое учебное заведение в России, которое открыло женщинам любого сословия доступ к высшему образованию.

Гости Музея Победы также увидят зачетные и предметные книжки студентов 1920-х годов, учебные пособия. Именно в эти годы закладывались основы советского высшего образования.

Особое внимание уделено деятельности университета в период 1941–1945 годов. Экспонаты расскажут о вкладе педагогов и учащихся в Победу.

Выставка будет проходить в зале «Школьный Музей Победы» до 25 августа.

5 июля Музей Победы сообщил о начале детского конкурса «Лето твоих побед». Его победители получат бесплатную путевку в городской клуб «Лето Побед» и памятные призы.