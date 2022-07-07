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Эксперт рассказала, жители каких российских регионов чаще всего страдают от аллергии

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказала, жители каких российских регионов чаще всего страдают от аллергии
Фото: depositphotos

Продажи средств от аллергии в годовом выражении увеличились в два раза. Чаще всего лекарства в этой категории приобретают жители Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Твери, передает Life.ru.

Как отметила руководитель отдела управления категориями лекарственных средств и БАД «»Сбер Еаптеки» Карина Каминская чаще всего россияне борются с аллергией при помощи таблеток, оказывающих системное действие на организм. На втором по популярности месте — назальные капли. Также часто покупают жидкие формы лекарственных средств — капли и растворы, сиропы.

Чаще всего у людей возникает аллергия на пыльцу различных растений, шерсть животных, пыль. Также распространена пищевая аллергия.

Отказ от антигистаминных препаратов в период обострения аллергической реакции может привести к тяжелым последствиям. Проявляться они могут дерматологическими проблемами, аллергическими конъюнктивитами и ринитами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач — иммунолог-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

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