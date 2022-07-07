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МО РФ назвало установку украинского флага на острове Змеиный чисто символической

Антон Махов
В мире
МО РФ назвало установку украинского флага на острове Змеиный чисто символической
Фото: Unsplash

Группа солдат ВСУ пыталась символически водрузить украинский флаг на остров Змеиный, однако была уничтожена войсками России. Об этом в четверг, 7 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

— На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе сегодня ночью киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный, — говорится в сообщении ведомства.

Рано утром на остров высадились украинские солдаты, установили флаг и сфотографировались рядом с ним.

Российски боевой самолет сразу нанесен ракетный удар по острову. Часть украинских бойцов была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области, сообщает МО РФ в своем Telegram-канале.

Недавно депутат Государственной думы от Крыма Алексей Черняк заявлял, что остров Змеиный в Черном море находится под контролем российской армии и флота. По его словам, бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов.

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