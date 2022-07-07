Ливни, грозы и жара: метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные 

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Несмотря на жаркую погоду в столице, уже в предстоящие выходные в городе ожидаются кратковременные дожди с грозами и небольшое понижение температурных показателей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погода в мегаполисе начнет меняться в четверг, 7 июля:

— Уже сегодня в вечерние часы столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому горожан ожидает облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Однако до подхода фронта воздух в городе успеет прогреться до 28–30 градусов с отметкой «плюс».

Этот фронт, по словам спикера, сохранится в Москве вплоть до пятницы. В последнюю рабочую неделю ожидаются дожди. Дневная погода будет не такой жаркой, как сейчас: 24–26 градусов с отметкой «плюс»:

— В первый выходной день на погоду в столичном регионе начнет оказывать влияние очередной атмосферный фронт, но уже теплый, пришедший с юго-запада. Во второй половине дня в небе вновь будут формироваться шапки мощных облаков, а местами прошумят короткие дожди с грозами.

Леус уточнил, что температурные показатели в субботу, 9 июля, устремятся вверх и достигнут плюс 26–28 градусов.

В воскресенье столица окажется в теплом секторе циклона — в зоне жаркой устойчивой погоды с локальными ливнями и грозами, а также с температурой выше нормы на 3–4 градуса. В этот день термометры покажут 27–29 градусов с положительным значением.

Первый день новой недели, по словам метеоролога, окажется душным и очень теплым. Правда, без дождей снова не обойдется: ожидаются локальные осадки с грозами. А температурный фон достигнет отметки 30 градусов, заключил собеседник «ВМ».