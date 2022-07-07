В Екатеринбурге начался фестиваль стрит-арта

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Екатеринбурге проходит крупный российский фестиваль стрит-арта, передает ОТР.

Более 20 художников съехались со всей страны, чтобы сделать жизнь екатеринбуржцев красочнее. Они нарисуют на стенах школ, жилых домов, трансформаторных будок 30 монументальных фресок.

Фестиваль проходит в городе уже в тринадцатый раз. Арт-объекты разных лет организаторы уже объединили в туристический маршрут — стрит-арт-линию: в ней насчитывается около 40 достопримечательностей.

Жители города могут озвучить свои предложения, где должны появиться новые граффити.

Победители арт-проекта «Контуры культуры», организатором которого выступает Московский продюсерский центр при поддержке Департамента культуры города Москвы, вышли на свою первую площадку. На первые работы посмотрела «Вечерняя Москва».