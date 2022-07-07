Мужчина нелегально хранил оружие и боеприпасы в квартире на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, улица Металлургов Карта всех событий

Задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов в квартире на востоке столицы. Об этом в четверг, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в квартире 48-летнего москвича на улице Металлургов оперативники обнаружили около 50 граммов порошка, три патрона разного калибра, измененное пусковое устройство «сигнал охотника», а также заготовку ствола калибра 7,62. Кроме того, там же находились и составные части пистолета «ТТ»: ствол, затвор и рамка.

— Изъятое является металлической рамой, которая подвергалась конструктивным изменениям в виде удаления поперечного шифта самодельным способом и является основной частью огнестрельного оружия — 7,62 миллиметра пистолета «ТТ», — рассказали в пресс-службе.

Также результаты проведенной экспертизы показали, что порошок является метательным взрывчатым веществом — бездымным порохом промышленного изготовления, а части оружия и боевые припасы пригодны для использования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

9 июня сообщалось о похожем случае — житель столицы незаконно хранил оружие и боеприпасы в коммунальной квартире.