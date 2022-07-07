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Врач рассказал о негативном влиянии алкоголя на мозг

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал о негативном влиянии алкоголя на мозг
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врач-терапевт, заведующей взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов рассказал о негативном влиянии алкоголя на мозг.

Главный вред алкогольных напитков врач видит в постепенной умственной деградации злоупотребляющих спиртным. Он предупредил, что безопасных доз алкоголя не бывает.

По мнению врача, ситуация, в которой человек отрицает наличие алкогольной зависимости, возникает не потому, что он отрицает проблему, а потому, что действительно не в силах осознать ее в силу происходящих в мозге процессов.

— Если много пить, это плачевно скажется на структуре мозга. С годами буквально может уменьшиться его объем! И это не говоря о возникновении язв и рубцов, — пояснил Асанов в комментарии Общественной службе новостей.

Врач добавил, что защитная оболочка клеток мозга состоит из жиров. Попадая в организм, спирт разрушает эту защиту.

Действие крепкого алкоголя оказывает стремительное и токсичное влияние на организм человека. Опьянение происходит практически незамедлительно. Об этом рассказал психиатр-нарколог Евгений Брюн.

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