Андрей Бочкарев: Завершено строительство павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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На территории Московского зоопарка специалисты завершили работы по строительству нового павильона «Ластоногие». Об этом в четверг, 7 июля, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Очередной этап масштабного обновления Московского зоопарка подошел к концу, работы по строительству павильона «Ластоногие» закончены. В павильоне площадью почти 6 тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для круглогодичного содержания редких морских обитателей, — сказал он.

Заммэра добавил, что комплекс оснастили бассейнами, в которых можно содержать белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков и тюленей. Кроме того, в павильоне создана максимально приближенная к природе среда обитания.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что павильон является сложным объектом с инженерной точки зрения. На всех этапах строительства надзор осуществлялся при содействии Центра экспертиз.

5 июля Андрей Бочкарев сообщил, что в деревне Рассказовка, расположенной на территории Новой Москвы, планируется строительство многофункционального культурно-досугового центра. По плану проекта предусмотрено создание условий для художественного воспитания, образования и самообразования детей и молодежи.