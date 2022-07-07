Климатолог Семенов: Через 60 лет в Москве исчезнет привычная зима с русскими морозами и снегом

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Через 60 лет в Москве исчезнет привычная зима с русскими морозами и снегом. Об этом предупредил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы им А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

По его словам, в мире давно начался процесс глобального потепления, который не прекратится, скорее всего, уже никогда:

— Глобальное потепление уже произошло, происходит и будет происходить в будущем. Действительно, температура в летнее время за последние 30–40 лет выросла на 1,5 и даже на 2 градуса в Москве. Стоит отметить, что это довольно много. Конечно, до стабильных сорокоградусных температур в летний период нам пока далеко, тем не менее в дневные часы максимальная температура в июне уже достигает 26 градусов.

И в последующие годы, отметил эксперт, температура продолжит увеличиваться до 28–30 градусов. Таким образом, процесс потепления не прекратится:

— Потепление случится не сразу, а растянется на десятилетия. Через десять лет мы этого не ощутим, а вот через 30–40 лет можно ожидать существенных изменений. Так, если в январе в столичном регионе столбики термометра достигают минус 7 градусов сейчас, то через 30 лет среднесуточная температура за аналогичный период поднимется до минус трех градусов, а днем — около нуля. Это климат Варшавы или Берлина. А вот к 60-м годам текущего века зима в привычном ее понимании, с морозами и снегом, исчезнет. И снег в Москве станет аномалией.

Эксперт связал происходящее с продолжением процесса глобального потепления на планете.

О том, что в России введены новые климатические нормы, которые связаны с учетом изменения климата за последние 30 лет, заявил накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, климатическая норма в столичном регионе повысилась за три десятка лет на 1,5 градуса, что является очень большим показателем.