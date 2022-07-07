Мусульманский праздник Курбан-байрам пройдет в Москве 9 июля
Мусульманский праздник Курбан-байрам пройдет в столичном регионе 9 июля 2022 года. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе. Даты проведения мусульманских праздников определяют согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям.
На территории Московской области для проведения праздничных богослужений выделили 55 мест. Для удобства верующих в Москве и Подмосковье утром 9 июля будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телевизионных каналах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.
Праздничное богослужение из Московской соборной мечети будет транслироваться с 9:00 на телеканале «Россия 1». По договоренности властей Москвы и мусульманской общины жертвоприношения в городской черте полностью исключены.
В мае в Московской области празднование Ураза-байрама прошло без инцидентов.