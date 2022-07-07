Злоумышленники пытались похитить с грузового поезда больше тонны черного металла

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

В подмосковных Люберцах транспортные полицейские обнаружили двух похитителей металла из грузового состава. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, на станции Москва — Рязанская полицейские обнаружили мужчин, которые сбрасывали с полувагона лом черного металла на железнодорожную насыпь, а после перетаскивали его в лес.

Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать злоумышленников. Один из них успел скрыться, а второго задержали правоохранители. Им оказался гражданин Республики Узбекистан 2001 года рождения.

Он сознался, что рассказал соучастнику о своих финансовых проблемах. В ответ на это товарищ предложил своеобразную подработку: украсть подготовленный к отправке металлолом, а впоследствии сдать его в пункт приема.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

С места происшествия было изъято 1080 килограммов металлолома.

В отношении задержанного и неустановленного мужчин было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Его сообщника разыскивают.

15 июня сообщалось о том, что у пассажира в аэропорту Домодедово украли 250 тысяч рублей.