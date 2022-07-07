Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Злоумышленники пытались похитить с грузового поезда больше тонны черного металла

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленники пытались похитить с грузового поезда больше тонны черного металла
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

В подмосковных Люберцах транспортные полицейские обнаружили двух похитителей металла из грузового состава. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, на станции Москва — Рязанская полицейские обнаружили мужчин, которые сбрасывали с полувагона лом черного металла на железнодорожную насыпь, а после перетаскивали его в лес.

Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать злоумышленников. Один из них успел скрыться, а второго задержали правоохранители. Им оказался гражданин Республики Узбекистан 2001 года рождения.

Он сознался, что рассказал соучастнику о своих финансовых проблемах. В ответ на это товарищ предложил своеобразную подработку: украсть подготовленный к отправке металлолом, а впоследствии сдать его в пункт приема.

Злоумышленники пытались похитить с грузового поезда больше тонны черного металла Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

С места происшествия было изъято 1080 килограммов металлолома.

В отношении задержанного и неустановленного мужчин было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Его сообщника разыскивают.

15 июня сообщалось о том, что у пассажира в аэропорту Домодедово украли 250 тысяч рублей.

Транспорт Подмосковье Люберцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Поближе к правде, господа!

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дурни с полосатыми столбами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Все мнения
О проекте