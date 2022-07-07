«Нас держат в заложниках»: москвич обнаружил в покупках записку с просьбой о спасении

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Москвич купил мебель, а когда получил посылку, то обнаружил в комплекте записку с мольбой о помощи. Об этом стало известно в четверг, 7 июля.

По данным Telegram-канала Baza, житель столицы приобрел стеллаж в одном из торговых центров города. А когда пришел домой и распаковал приобретение, то обнаружил в коробке еще и записку с просьбой о помощи. Загадочный отправитель не указал никакой информации о себе, кроме имени — Иван. А также добавил к записке странный рисунок.

—Спасите, нас держат в заложниках, — значилось в послании.

Мужчина узнал, на какой фабрике была произведена купленная мебель. Есть ли там Иван и нужно ли его спасать будут выяснять сотрудники полиции.

До этого сообщалось о том, что 10-летняя девочка ушла гулять и не вернулась домой вовремя. Встревоженной матери пришлось обратиться за помощью к правоохранителям.