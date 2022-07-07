Названы пять знаков зодиака, представителей которых в июле ждут финансовые перемены

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Полнолуние в знаке Козерога, который управляет карьерой и стабильностью, пройдет 13 июля. Астрологи рассказали, у каких знаков зодиака произойдут финансовые трансформации.

Козерогов ждут перемены в социальном положении, статусе и звании. Представители этого знака получат поддержку от любимого человека или детей. Козерогам могут сделать значимый подарок, который положительно повлияет на их самооценку.

Тельцов также ждут перемены в финансовых вопросах. Эксперты считают, что представители данного знака получат поддержку со стороны влиятельных персон. Именно от них может поступить денежное вознаграждение.

Девы смогут прочувствовать все эмоции радости и любви, которые делают их счастливыми. Представителей этого знака ждет крупное везение в личном проекте или хобби. При этом подарок следует ждать от любимого человека.

У Стрельцов полнолуние состоится в секторе зарплаты и личных финансов, поэтому им следует ожидать положительную новость от руководства. Астрологи предупреждают, что дополнительный доход будет полностью зависеть от самооценки Стрельцов.

При этом у Близнецов произойдут изменения в секторе наследства и семейных финансов, а также кредитных денег. Это будет проявляться либо в обретении крупной суммы, либо в погашении старого долга. В июле представители этого знака имеют возможность получить грант или денежное вложение в личный проект, передает Elle.ru.

До этого астрологи рассказали, кто из зодиакального круга встретит любовь во второй половине 2022 года, чьи отношения будут стабильны и гармоничны.