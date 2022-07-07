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Названы четыре знака зодиака, которые встретят любовь во второй половине 2022 года

Юлия Курганова
Общество
Названы четыре знака зодиака, которые встретят любовь во второй половине 2022 года
Фото: Pexels

Астрологи рассказали, кто встретит любовь во второй половине 2022 года, чьи отношения будут стабильны и гармоничны.

У Тельцов есть большая вероятность встретить свою любовь на отдыхе. С самой первой встречи вторая половинка начнет уделять им много внимания, а свидания будут романтичными и принесут незабываемые эмоции.

Страсть вспыхнет моментально, но не стоит из-за этого терять голову. Сначала нужно получше узнать своего партнера и решить с ним все важные вопросы, чтобы будущая совместная жизнь протекала гармонично. Также следует убедиться в том, что любовь взаимна и никто не ищет в этой связи какую-то выгоду.

Встреча с будущим избранником или избранницей Стрельцов застанет в неожиданном месте. Возможно, свою любовь они увидят на работе, в супермаркете или спортивном комплексе. Роман будет стремительно набирать обороты, и вскоре у влюбленных появится желание жить вместе и связать себя узами брака. Союз будет счастливым и гармоничным.

Чтобы Девам встретить любовь во второй половине 2022 года, им придется приложить немало усилий. В первую очередь, нужно не отказываться от вечеринок и веселых мероприятий, на которые приглашают друзья. Среди людей, которые будут в близком окружении, как раз и окажется будущий избранник или избранница. Этот человек будет чутким и внимательным, поэтому много шансов создать крепкую семью.

Неожиданная и судьбоносная встреча с будущим избранником или избранницей у Козерогов случится в сентябре. Вторая половинка окажется коллегой или давним знакомым, при этом к отношениям приведет счастливый случай в неожиданном месте. Возможно, человек, который давно испытывает к Козерогу симпатию, наконец-то откроется. Кроме того, в осеннее время представителей этого знака ждет незабываемое путешествие и, возможно, заключение брака.

Встреча с будущим партнером ждет Водолеев в конце осени или начале зимы. При этом мимолетный роман может превратиться в серьезные отношения. Не стоит сомневаться и не пытаться предугадать дальнейшие события, просто нужно довериться внутреннему голосу и сердцу. Кроме того, будущий избранник может стать не только верным и надежным супругом, но и, возможно, партнером по бизнесу.

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