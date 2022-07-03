Павел Глоба рассказал, какие два знака зодиака должны опасаться предательства в июле

Фото: Youtube / Елена Ханга

Астролог Павел Глоба сообщил, что июль будет горячей порой, в том числе и для конфликтов. Особенно трудно придется двум знакам зодиака, которые рискуют быть обмануты и преданы.

Львам стоит быть внимательными к собственному окружению. Это касается и их новых знакомых, и тех, с кем Львы давно общаются. Дело в том, что в окружении могут быть люди, которые затаили обиду. Ведь этот знак зодиака часто бывает несправедлив в своих поступках и словах. Так что претензии к нему могут предъявлять многие. В напряжении придется быть до 15 июля, а после — риск предательства начнет сходить на нет. Но это не значит, что впоследствии следует сохранять пренебрежительное отношение к людям.

Скорпионам не стоит безоговорочно доверять новым знакомствам. Любой из посторонних может оказаться мошенником. А у Скорпиона июль 2022 года — месяц, когда риск попасть на обманщика, мошенника очень сильно увеличивается. По этой причине нужно внимательнее относиться к деньгам и повременить их куда-либо вкладывать. Кроме того, обмана в середине лета этому знаку зодиака стоит ожидать и со стороны близких людей, сообщается на портале Prokazan.ru.

Астрологи рассказали, чего ждать разным знакам зодиака в июле. Гороскоп на июль 2022 года — лучшее время, когда нужно разобраться в собственных желаниях. Внезапные влюбленности, новые мечты, сумасшедшие планы и идеи, неожиданные решения — все это может случиться с вами в этом месяце. Луна в этом месяце выступит антагонистом для всех знаков. Поэтому какими бы искренними ни были эмоции, держите их в узде.